- Leonardo da Vinci: Genie oder Dilettant?

Der Renaissancekünstler und -wissenschaftler Leonardo da Vinci (1452-1519) gilt als Universalgenie. Unehelich geboren im toskanischen Dorf Vinci bei Florenz, wirkte er vor allem in Mailand, im Rom der Päpste und im Umkreis des französischen Königs an der Loire. Malerei, Architektur und Ingenieurskunst gehörten ebenso zu seinen Disziplinen wie Naturwissenschaften, Kartografie, Geologie und Anatomie. Fehlende Schulbildung machte er durch Neugier und unbändigen Forschergeist wett.



Obwohl Atheist, gehören weltberühmte Bilder wie das "Letzte Abendmahl" im Mailänder Dominikanerkloster und die in Frankreich entstandene "Anna selbdritt" zu seinen Hauptwerken. Der Maler der Mona Lisa hat vergleichsweise wenige Bilder hinterlassen, dafür Tausende bestechender Zeichnungen aus allen Bereichen der Wissenschaft und Ingenieurskunst. An die Stelle von Gott setzte Leonardo die Natur.



Obwohl erklärter Humanist, Pazifist und sogar Vegetarier, stellte er sich in den Dienst brutaler Kriegsherren, konstruierte ausgeklügelte Waffen, Panzer, aber auch Flugapparate. Biografen zeichnen das Bild eines verschrobenen, arbeitswütigen, aber wenig zielorientierten Außenseiters, dessen widersprüchliches Genie nach seinem Tod über Jahrhunderte vergessen war. Zu seinem 500. Todestag wetteifern allerdings die Orte seines Wirkens mit Leonardo-Jahren und umfassenden Festprogrammen.

(Quelle: KNA)