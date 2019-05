- Polizeipräsidentin: "Etwa 90 bis 100 Festnahmen"

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat eine weitgehend positive Bilanz des 1. Mai gezogen. Auch die Demonstration in Friedrichshain sei insgesamt sehr friedlich gewesen. "Das freut uns sehr", sagte Slowik im Inforadio. An der Warschauer Brücke seien dann aber doch einzelne Steine und Flaschen geflogen und die Polizei habe 90 bis 100 Leute festgenommen.



"Das ist natürlich eine deutliche Zahl, aber nicht übermäßig viel", sagte Slowik und betonte: "Das ist keine abschließende Zahl. […] Eine Gesamtbilanz haben wir noch nicht." Das gelte auch für die Zahl der Verletzten. "Ich weiß, dass wir ungefähr um die 30 verletzte Polizeibeamte haben", sagte Slowik. Und es seien auch vereinzelte Demonstranten von Flaschen oder Steinen getroffen worden.

"Insgesamt war das eine sehr friedliche Versammlung. Das freut uns sehr", resümierte die Polizeipräsidentin. "Es ist gelungen, das gesellschaftliche Thema mehr in den Fokus zu rücken und nicht so sehr die Gewalttätigkeit." Sie bedauere aber, dass die Polizei nicht mit den Demonstranten ins Gespräch kommen konnte. "Wir haben über die Lautsprecher acht Mal dazu aufgerufen", so Slowik.

Dabei ging es unter anderem darum, eine Alternativstrecke für die Demonstration zu finden, weil in der Rigaer Straße eine geschlossene Baustelle die Strecke blockierte. Letztendlich habe dann der Polizeiführer allein eine andere Route festgelegt, sagte Slowik. "Und gerade für den Endplatz [an der Warschauer Brücke, Anm. d. Red.] wäre es wichtig gewesen. […] Ein Versammlungsleiter […] hat uns gefehlt. Dadurch kam es zu diesen Schwierigkeiten am Ende."