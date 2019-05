dpa Bild: dpa

Do 02.05.2019 | 06:45 | Interviews

- Einzelne Zusammenstöße am 1. Mai

Der 1. Mai ist in Berlin weitgehend friedlich verlaufen - auch die Demonstration in Friedrichshain am Abend blieb anfangs ruhig. Am Ende gab es aber doch Flaschenwürfe und die Polizei nahm einige Demonstranten fest. rbb-Reporter Holger Hansen hat den Überblick und fasst zusammen, wie der 1. Mai in Berlin verlaufen ist.