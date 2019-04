dpa Bild: dpa

Di 30.04.2019 | 07:25 | Interviews

- Annäherung bei der Balkan-Konferenz in Berlin

Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron hatten zu einer Konferenz in Berlin geladen, um Bewegung in den festgefahrenen Konflikt zwischen Serbien und den Kosovo zu bringen. Am Dienstagmorgen meldete das Bundespresseamt: Die beiden Konfliktparteien wollen konstruktiv miteinander reden. Südosteuropa-Experte Michael Brand (CDU) begrüßte die Vereinbarung im Inforadio.