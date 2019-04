- Herrmann rechnet mit großer Demo am 1. Mai

Die Polizei wappnet sich für den 1. Mai: In der ganzen Stadt stehen rund 5.500 Beamte bereit. Allein 2.000 davon werden am Abend in Friedrichshain eingesetzt, wo dieses Jahr zum ersten Mal die "Revolutionäre 1. Mai Demo" stattfinden soll. Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) sagte im Inforadio, sie rechne damit, dass wegen der angespannten Wohnunggssituation viele Menschen zur Demonstration kommen werden.



"Ich glaube schon, dass da eine Menge Leute mitlaufen, weil die Situation auf dem Wohnungsmarkt (...) Thema ist", so Herrmann. Sie könne aber nicht sagen, ob die Demonstration auch gewaltsam werden könnte. "Ich kann keine Prognosen abgeben, ich werde keine Prognosen abgeben. Wir haben schon riesige Demonstrationen in Friedrichshain gehabt, (...) die friedlich verlaufen sind. Von daher ist alles offen."



Herrmann wollte die Entscheidung der Polizei nicht kritisieren, erst kurzfristig zu entscheiden, ob die Demonstration durch die Rigaer Straße ziehen darf: "Ich denke schon, dass die Polizei weiß, was sie tut. Sie ist da sehr erfahren. (...) Von daher setze ich auf die Kompetenz der Polizei und des Innensenators."



Das Stadtteilfest "Myfest" in Kreuzberg werde in diesem Jahr kleiner ausfallen als zuletzt, so die Grünenpolitikerin weiter: "Wir haben die Anwohner und Anwohnerinnen gefragt. (...) Die Beschwerden nahmen 2014/15 wahnsinnig zu. Die Leute sagten, so geht es nicht mehr. (...) Die Hauptprobleme (...) waren nicht, dass so ein Fest stattfindet, sondern dass ein Party- und Sauffest entstanden ist. (...) Sie wollen ein politisches Straßenfest haben. Wir fangen jetzt an, dass wir weniger Party und mehr Politik machen."