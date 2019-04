- Maier: Vox hat von Unzufriedenheit profitiert

Die rechtspopulistische Partei Vox hat auf Anhieb den Sprung ins spanische Parlament geschafft: Bei der Wahl am Sonntag erreichte sie aus dem Stand gut zehn Prozent der Stimmen. AfD-Spanien-Experte Lothar Maier macht vor allem Spaniens Ex-Regierungschef Mariano Rajoy dafür verantwortlich.



Wie die AfD in Deutschland habe auch Vox in Spanien von der Unzufriedenheit einiger Wähler profitiert, sagte AfD-Spanien-Experte Lothar Maier im Interview mit Inforadio. Der spanische Ex-Premier Rajoy habe die Probleme in Katalonien nicht in den Griff bekommen. Außerdem habe er beim Thema der Einwanderung nicht glücklich. Zudem hätten Korruptionsaffären in seiner Partei die Wähler verunsichert, so Maier.