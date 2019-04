- Verkehrsexperte: Leichter, ein neues Rad zu kaufen, als neuen U-Bahn-Zug

Am Samstag startet die Fahrrad-Messe "Velo-Berlin": Rund 300 Aussteller werden das ganze Wochenende über Neuheiten auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof präsentieren. Berlins Fahrradindustrie ist eine wachsende Nische und das Fahrrad aus den Verkehrskonzepten der Zukunft nicht wegzudenken, sagt Lutz Kaden. Er arbeitet für die Industrie- und Handelskammer Berlin und ist Experte für Verkehr und Infrastruktur.

Fahrräder sollten auf jeden Fall einen großen, aber nicht den wichtigsten Stellenwert im Berliner Verkehrskonzept einnehmen, so Kaden. "Einig sind sich sicherlich alle - dass wir ohne Fahrrad nicht mehr weiterkommen in der Stadt."

Berlin wachse weiter und damit auch die Verkehrsströme. "Weder der Straßenverkehr noch der öffentliche Nahverkehr können in den nächsten fünf Jahren viel Wachstum aufnehmen." Der Radverkehr könnte dieses Wachstum auffangen. "Es ist leichter, ein neues Fahrrad zu kaufen, als einen neuen U-Bahn-Zug."



Elektrische Lastenräder wären außerdem eine Option für den dicht bebauten innenstädtischen Bereich - beispielsweise lassen sich damit Pakete und kleinere Gegenstände transportieren. Aber die Infrastruktur für einen sicheren Radverkehr muss schneller vorhanden sein, so Kaden. Die Radverkehrsstrategie der Hauptstadt wurde bisher nicht umgesetzt, durch das Mobilitätsgesetz kommt nun mehr Druck in die Sache. Dabei ginge es nicht nur um mehr ausgewiesene Radwege, sondern auch das Unfallgeschehen an den Kreuzungen. "Die müssen so umgebaut werden, dass sie sicher für alle Beteiligten sind und dabei nicht ihre Leistungsfähigkeit verlieren", so der IHK-Experte. Rechtsabbiegen sei das Hauptproblem, das sehe man an der Unfallstatistik. Verbote erachtet Kaden jedoch nicht als sinnvoll. Abbiegeassistenten könnten helfen, sind aber erst seit kurzem zugelassen und auch in Berliner LKWs verbaut.



Neue Mobilitätskonzepte für das Rad

Man könne aber auch Kreuzungen so umbauen, dass Radfahrer im Sichtfeld sind. So wären bestimmte Bereiche denkbar, in denen die Radfahrer etwas weiter vorne eine eigene Haltelinie haben. Wenn also ein Pulk Radfahrer zu fünft an dieser Linie steht, können diese bei Grün gleich losradeln und es entstehen keine Verzögerungen oder Stress, weil die Ampel gleich wieder auf Rot springt.



Der Berliner Fahrradmarkt sei als Nische nicht zu unterschätzen, sagte Kaden. Es sei ein wachsender Markt - weniger in der Herstellung von Fahrrädern, als in Sachen Lifestyle, Mode, Tourismus, Verleih, Dienstleistungen und Zubehör. Berlin sollte als "coole Fahrradmetropole" wahrgenommen werden. Die Pilot-Finanzierung durch den Bundeshaushalt des Radbahnprojektes sei deshalb ein wichtiger Schritt. Die Radbahn soll unterhalb der Trasse der U-Bahn-Linie 2 als überdachter Radabschnitt gebaut werden.



