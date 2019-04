- Laschet: Europawahl ist Referendum für Europa

Am Samstag starten CDU und CSU gemeinsam in den Wahlkampf. Der Auftakt für die Europawahl am 26. Mai findet in Münster mit dem EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber (CSU) und weiteren Spitzen aus CDU und CSU statt. Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident und stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU, unterstreicht die Bedeutung der Wahl in Zeiten des erstarkenden Rechtspopulismus.

In der Frage von Nord Stream 2 - einem der ersten Wahlkampfthemen - habe es immer schon unterschiedliche Akzente gegeben, sagte Laschet. Er sagte, man müsse die Frage nach der Pipeline sehr rational beantworten. Die Energiewende stehe an, für eine Übergangszeit in das Zeitalter der regenerativen Energien wird man mehr Gas brauchen, so der NRW-Ministerpräsident. Dieses wird aus Russland stammen - man müsse dabei aber die Sorgen jener Staaten ernst nehmen, durch deren Territorium die Pipeline verlaufe. "Nur die Grundfrage: Ist man für oder gegen Nord Stream 2 - die ist längst beantwortet. Meines Wissens ist die Pipeline bald fertig", sagte der CDU-Politiker.



Europawahl ist Referendum für Europa

Laschet betonte, wie wichtig es sei, dass eine große Mehrheit der Bürger die Europawahl 2019 ernst nähme und zur Wahl ginge. Der Brexit hätte vielen vor Augen geführt, wie EU-Skepsis Arbeitsplätze und Wohlstand gefährdete. Die Wählerinnen und Wähler sollen die "Europawahl zu einem Referendum für Europa machen", sagte der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende. Man könne über vieles in Europa streiten, doch Deutschland profitiere von offenen Grenzen und einem offenen Binnenmarkt. Die Wählerinnen und Wähler sollten bei der Wahl der EU-Skepsis aus der politisch linken wie rechten Ecke mit ihrem Kreuz widersprechen.



Ein wichtiges Zukunftsprojekt sei derzeit eine Batteriefabrik in Nordrhein-Westfalen, die in keiner Konkurrenz zu einem ähnlichen Projekt in der Lausitz stehe, so Laschet. Wenn in Zukunft die E-Mobilität an Stärke gewinnt, werden mehrere derartiger Werke notwendig sein. "Man braucht neue industrielle Strukturen in der Lausitz, jeder weiß es, was es bedeutet, wenn die Braunkohle dort endet."