Fr 26.04.2019 | 12:05 | Interviews

- Seidenstraßen-Gipfel: China verspricht Kampf gegen Korruption

In China treffen sich Vertreter aus mehr als 100 Ländern, darunter knapp 40 Staats- und Regierungschefs. Sie wollen sich über die chinesischen Milliardeninvestitionen in Straßen, Schienenwege, Häfen und andere Infrastrukturprojekte austauschen. Denn das Projekt "Neue Seidenstraße" steht in der Kritik. Chinas Präsident Xi Jinping hat aber zwischen den Zeilen Zugeständnisse in Sachen Transparenz und Ökologie gemacht, wie Korrespondent Steffen Wurzel berichtet.