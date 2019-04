Winfried Rothermel/ imago Bild: Winfried Rothermel/ imago

Fr 26.04.2019 | 10:05 | Interviews

- Hikel für Kontrolle von Späti-Öffnungszeiten

Eigentlich dürfen Spätis am Sonntag in Berlin nicht öffnen. Der Bürgermeister von Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), will das in seinem Bezirk stärker kontrollieren lassen. Am Öffnungsverbot hält auch Martin Hikel (SPD) fest. Er ist Bezirksbürgermeister in Neukölln, wo Spätis bereits seit 2015 kontrolliert werden.