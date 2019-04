- Das 140. Baumblütenfest von Werder eröffnet

Das traditionelle Baumblütenfest von Werder beginnt am Freitagabend mit einem Eröffnungsball. Am Wochenende folgt ein Festumzug inmitten des Blütenmeers. Wir haben mit Werders Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) über den Obstanbau und die Sicherheit des Festes gesprochen.

Saß freut sich besonders auf den öffentlichen Umzug am Sonnabend, der von den Menschen aus Werder gestaltet wird. Früher war das Baumblütenfest und der Verkauf von Obstwein an Touristen eine erste Einnahmequelle im Jahr für die Region. Der Obstwein gehöre zum Baumblütenfest einfach dazu wie das Bier zum Oktoberfest, sagte Saß.



Für die Obstbauern ist das Wetter mit viel Sonne angenehm, zumal ein kleiner Teil der Blüten bei den letzten Frösten erfroren ist. Doch die Trockenheit ist nicht günstig. Daher wird aus einem Brauchwasserwerk Wasser auf die Obstplantagen befördert.



Erwartet werden etwa 10.000 Besucher. Das bereite ihr nicht Sorgen, aber sie begegne dieser Situation mit Respekt und Aufmerksamkeit, so Saß. Das Sicherheitskonzept sei vom TÜV abgenommen worden, die Feuerwehr habe ihren Einsatz geprobt. Ein spezielles Augenmerk liegt 2019 darauf, den Alkoholkonsum von Jugendlichen zu unterbinden.

