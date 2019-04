- AfD berät über Europa-Wahlprogramm und Personalfragen

In Brandenburg tagt die AfD am Freitagabend auf ihrem Landesparteitag und spricht über Personalfragen sowie einen Entwurf des Wahlprogramms. Zudem hat Landeschef Andreas Kalbitz erstmals einen Gegenkandidaten bei der Wahl zum Landesvorstand. Unser landespolitischer Korrespondent Dominik Lenz fasst die wichtigsten Punkte vorab zusammen.

Auf dem Landesparteitag wird der AfD-Landesvorstand turnusmäßig neu gewählt - derzeit ist Andreas Kalbitz in Brandenburg Landeschef und Spitzenkandidat für die Landtagswahl. Doch für den Parteivorsitz gibt es jetzt einen Gegenkandidaten - Norbert Kleinwächter. Er ist ehemaliger Gymnasiallehrer, AfD-Bundestagsabgeordneter aus Wildau und zählt sich zum gemäßigten Flügel der AfD. Er tritt offen gegen Björn Höcke und den rechten Flügel auf, zu dem auch Kalbitz gerechnet wird. Kleinwächter kann sich zukünftig auch eine Zusammenarbeit mit der CDU und FDP vorstellen.



Kleinwächter habe allerdings wenige bis gar keine Chancen gegen Kalbitz, so Lenz. Die Frage ist, ob der Gegenkandidat sich selbst auch als Landesvorstand sieht oder eher eine Debatte innerhalb der Partei über Kalbitz und seinen Führungsstil auslösen wolle.



Kalbitz hingegen sei ein "geschickter Demagoge", so Lenz. Er liebe die Zuspitzung und die Provokation und dies präge auch den Landesverband. Doch der Zuspruch für Kalbitz bröckelt, hinter seinem autoritären Führungsstil und Kompromisslosigkeit stehen längst nicht mehr alle.



Mehr Sicherheit und Familienförderung im Parteiprogramm

Das Parteiprogramm der AfD bietet auf knapp 60 Seiten bewährte Themen der Partei wie innere Sicherheit, Ausstattung der Polizei mit Sturmgewehren oder Ausweitung der Schleierfahndung auf das gesamte Land. In Schulen soll mehr Auslese betrieben und der Flughafen Tegel offengelassen werden. Familien sollen stärkere Förderung erhalten.



Die AfD wolle stärkste Kraft im Land werden, so Lenz, aber bisher wolle keine andere Partei mit der AfD koalieren. Damit wäre auch eine Regierungsbeteiligung nicht möglich. Die Bereitschaft für eine Regierungsbeteiligung sei laut Lenz auch nicht eindeutig ersichtlich, denn bisher trete die AfD im Landtag als Fundamentalopposition auf.