- Henn: Impflücken unter Erwachsenen größer als unter Kindern

Die Masern drohen zurückzukehren. Der Deutsche Ethikrat hat Anstrengungen zur Erhöhung von Impfquoten begrüßt, zugleich aber eine Verengung der Diskussion auf Kinder kritisiert. Wolfram Henn zeigt im Gespräch Alternativen zu einer Impfpflicht auf. Der Humangenetiker ist Mitglied des Deutschen Ethikrates.



Weltweit nehmen die Fälle von Masern zu. Verschiedene Instituten warnen dabei vor Impflücken. Henn empfiehlt, dass sich alle nach 1970 Geborenen gegen Masern impfen lassen. Aber: eine Impfpflicht sei aus seiner Sicht nicht die einzige Lösung für das Problem: "So einfach ist es nicht". Auf politischer Ebene sei bisher nicht klar, was eigentlich unter einer Impfpflicht zu verstehen sei und wie sie durchzussetzen wäre und wie sie gelten solle. Es sei keine Ja-Nein-Frage, sondern eher: Wenn ja, dann wie? sagte der Humangenetiker.



Alternativen zur Impfpflicht

Tatsächlich sind Kinder nicht die Hauptbetroffenen von ausgesetzten Immunisierungen. "Die Impflücken sind unter den Erwachsenen größer als unter den Kindern", sagte Henn. Grund dafür seien mangelndes Bewusstsein und Disziplin in den vergangenen Generationen. Überzeugte Impfgegner wären in der Minderzahl, dafür gäbe eine große Gruppe Menschen, die aus Nachlässigkeit keinen oder unvollständigen Impfschutz gegen Masern hätten. "Aber auch hier in Deutschland kann ein Mensch an Masern sterben", sagte der Wissenschaftler.



Henn erinnerte an die Verantwortung, die man dabei nicht nur für die Menschen in seinem Umfeld trägt. Auch bei Auslandsreisen in Länder mit weniger guter Impfversorgung könnten Ungeimpfte andere Menschen gefährden.



Alternativ zu einer Impfpflicht hält Henn für Erwachsene Impferinnerungssysteme für sinnvoll. Auch Impfstunden für Berufstätige oder eine erhöhte Aufmerksamkeit von Betriebsärzten sei denkbar, so Henn. Wer derzeit seinen Impfstatus nicht kenne, kann ihn bei seinem Hausarzt nachprüfen lassen.