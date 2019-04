- Studie: Jeder Zweite hat Vorbehalte gegen Asylbewerber

Die Zahl der neu ankommenden Geflüchteten ist gesunken, dennoch wachsen bei den Deutschen die Vorbehalte gegen Asylsuchende. Das zeigen die Ergebnisse der neuen "Mitte-Studie" der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Es verwischten auch zunehmend die Unterschiede zwischen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus in Deutschland, berichtet eine der Autorinnen der Studie, Beate Küpper, im Inforadio-Interview.



Alle zwei Jahre untersucht die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung die Verbreitung rechtspopulistischer und rechtsextremer Einstellungen in Deutschland anhand repräsentativer Befragungen. Am Donnerstag wurde die jüngste dieser sogenannten "Mitte-Studien" vorgestellt. Ein Ergebnis: Fremdenfeindliche Einstellungen verfestigen sich in der deutschen Gesellschaft.

Jeder Zweite äußere sich negativ über Geflüchtete, sagte Beate Küppers, Co-Autorin der Studie, im Inforadio-Interview. Im Vergleich zur Studie von 2016 wuchs demnach diese Gruppe, obwohl die Zahl der Flüchtlinge weniger wurde.

Zu beobachten sei auch, dass die Grenzen zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus immer mehr verschwimmen, wie Küppers sagte. Der Unterschied: "Rechtsextreme Einstellungen sind noch mal viel härter formuliert." Sie beinhalteten die Ablehung eines demokratischen Systems und die Befürwortung einer rechtsgerichteten Diktatur, außerdem die Verharmlosung des Nationalsozialismus und einen sogenannten Sozial-Darwinismus, der in wertvolles und unwertvolles Leben unterteilt.

Rechtspopulismus dagegen sei beispielweise zu erkennen, wenn jemand dem Aufruf zum Widerstand oder der Idee einer homogenen Volksidentität zustimme.