- Mehr Mitsprache für Eltern und finanzielle Entlastung

Rund 164 Millionen Euro erhält das Land Brandenburg voraussichtlich in den nächsten vier Jahren für Investitionen in die frühkindliche Bildung. Schwerpunkte setzen möchte die SPD bei Betreuungsqualität und Beitragsfreiheit, sagte die bildungspolitische Sprecherin im Brandenburger Landtag, Simona Koß.

Bis 2022 gibt der Bund den Ländern insgesamt 5,5 Milliarden Euro für die Verbesserung von Kitas. Basis ist das sogenannte "Gute-Kita-Gesetz". Die Bundesländer verpflichten sich im Gegenzug, die Kita-Bildung zu verbessern.



Koß hat direkt an den Verhandlungen mit dem Bund mitgewirkt: "Von unserer Seite her ist alles vorbereitet", sagte sie im Gespräch. Am 1. August 2019 soll mit der Umsetzung der Maßnahmen begonnen werden.



Landtagswahlen können über Schwerpunkte entscheiden

Schwerpunkte der Pläne seien unter anderem, dass Geringverdiener von Beiträgen komplett befreit würden. Ebenso möchte die SPD ein Förderungsprogramm für verlängerte Betreuungszeiten auflegen und die Anleitungsstunden aufstocken. Elternbeiräte und - beteiligung sollen ebenfalls finanziert werden, damit Eltern in vielen Belangen mehr Mitsprache wahrnehmen können.



Nicht alles könne aber über das "Gute-Kita-Gesetz" finanziert werden, so Koß. Auch das Land müsse Mittel dazulegen. Die Landtagswahlen im September würden noch einmal die Schwerpunkte setzen bei den priorisierten Maßnahmen. Die SPD, so Koß, möchte vor allem in die Qualität und die Beitragsfreiheit investieren.