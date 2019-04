- Kutin: "Ich bin dankbar, dass das damals geschehen ist"

Am Donnerstag werden die SOS-Kinderdörfer 70 Jahre alt. Im April 1949 gründete eine Gruppe rund um den Vorarlberger Medizinstudenten Hermann Gmeiner in Innsbruck die "Societas Socialis", kurz SOS. Es ging zu Beginn vor allem um Kriegswaisen. Helmut Kutin, eines der ersten SOS-Kinder und heute Ehrenpräsident der SOS-Kinderdörfer, erinnert sich an die Tätigkeit zum Wohle von Kindern und Jugendlichen.



Helmut Kutin kam mit 12 Jahren in das erste SOS Kinderdorf in Tirol. "Ich bin dankbar, dass das damals geschehen ist", sagt Kutin heute. Er habe eine gute Kindheit und Jugend verlebt.

Sein eigenes Engagement für die SOS Kinderdörfer hat 1968 in Vietnam begonnen. Damals befand sich das Land noch im Krieg und auch die SOS Kinderdörfer mussten sich bis 1989 wieder aus dem Land zurückziehen. Heute sei Vietnam ein "blühendes SOS Kinderdorf-Land", in dem gut 12.000 Kinder und Jugendliche Unterstützung erfahren haben.



Die Arbeit ist schwieriger geworden

SOS Kinderdorf hat seinen Sitz in Innsbruck. Rückblickend sagt der 77-jährige Kutin: "Wir alle sind dankbar für die vielen Freunde und Menschen, die mitgeholfen haben, dass wir heute in 135 Ländern und Territorien tätig sein können - zum Wohle von Kindern, um ihnen eine Zukunft, eine Hoffnung und auch eine Lebensperspektive geben zu dürfen." Die Arbeit in Deutschland - dem größten SOS Kinderdorf-Land der Welt - und Österreich habe sich verändert, sei schwieriger geworden. Es gehe heute eher um Sozialwaisen, man arbeite viel mit den Jugend- und Sozialämtern zusammen, um die Kinder und Jugendlichen wieder in die Gesellschaft zu integrieren.



Kutin würde heute nichts anders machen in den SOS Kinderdörfern. Die Gegenwart sei mit den Anfangsjahren der Kinderdörfer nicht zu vergleichen. Eine Familie, Geschwister, ein Haus, ein Dorf - das ist für ihn die Grundvoraussetzung, um sich in einer "gesunden Umgebung und einem gesunden System auf das Leben vorzubereiten."