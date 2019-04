- DIW-Experte: Wohlstandsstudie muss auch hinterfragt werden

Eine neue Untersuchung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung offenbart ein Wohlstandsgefälle in Deutschland. Wie viel Geld jemand zur Verfügung hat, hängt davon ab, wo er oder sie wohnt. Der Osten und Berlin liegen hinten. Markus Grabka vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) weist darauf hin: Die Zahlen könnten auch verzerrt wahrgenommen werden - es geht um Einkommen vor den Wohnkosten.



Am wohlhabendsten sind einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung zufolge die Menschen im Landkreis Starnberg bei München. Dort liegt das durchschnittliche Nettoeinkommen bei knapp 35 000 Euro. Das ist mehr als doppelt so viel wie das Pro-Kopf-Einkommen in Gelsenkirchen. Unter der Marke von 20 000 Euro sind demnach Teile des Ruhrgebiets, des Saarlands und Niedersachsens, vor allem aber ostdeutsche Städte und Landkreise, auch Berlin.

Das liege zum einen an den vielen jungen Menschen mit geringem Einkommen in Berlin, sagte Markus Grabka vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) im Inforadio-Interview. Zum anderen gebe es vergleichsweise viele Empfänger von Transferleistungen wie Arbeitslosengeld Zwei.

"Die Zahlen sollten aber nicht zu stark dramatisiert werden", sagte Grabka. Denn auch Verzerrungen seien möglich. Zum Beispiel werde in der Studie hervorgehoben, dass es in der Region Heilbronn eine regelrecht explosionsartige Zunahme des Einkommens seit dem Jahr 2000 gebe. "Das ist dann leider ein statistisches Artefakt, weil dieses auf das Einkommen einer einzelnen Person mehr oder weniger zurückzuführen ist, nämlich Herrn Schwarz, dem Inhaber von Lidl und Kaufland", so der DIW-Experte.

Hinzu komme, dass hier nur das Einkommen vor den Wohkosten verglichen werde. Die Mieten etwa in München oder der Region Starnberg seien aber viel höher als anderswo, sagte Grabka. Er schlägt stattdessen vor, zu vergleichen, wie viele Menschen von Armutsrisiko betroffen seien. "Das wäre viel aussagekräftiger."