dpa/Primorsky Regional Administratio Bild: dpa/Primorsky Regional Administratio

Mi 24.04.2019 | 12:05 | Interviews

- Kim Jong Un in Russland: Präsentation als ganz normaler Führer

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist zu seinem ersten Staatsbesuch in Russland in der Hafenstadt Wladiwostok eingetroffen. Am Donnerstag will er sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Thema soll unter anderem das nordkoreanische Atomprogramm sein. Kim Jong Un gehe es vor allem um Anerkennung und darum, sich als "ganz normaler Führer" zu präsentieren, berichtet Korrespondentin Kathrin Erdmann.