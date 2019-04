imago stock&people Bild: imago stock&people

Mi 24.04.2019 | Interviews

- Wer ist die neue IRA?

Die nordirische Journalistin Lyra McKee wird am Mittwoch in Belfast beigesetzt. Eine Gruppe mit dem Namen New IRA, Neue IRA, bekannte sich dazu, die Journalistin am Karfreitag erschossen zu haben. Worum geht es in diesem Konflikt? Darüber haben wir mit dem Journalisten Martin Alioth gesprochen. Er ist Korrespondent des Schweizer Radio und Fernsehens SRF für Großbritannien und Irland und lebt seit vielen Jahren in Irland.