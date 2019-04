- Hürden für die Suche nach einem atomaren Endlager

Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung (BfE) beginnt am Mittwoch eine Reihe von Infoabenden unter der Überschrift "Endlager gesucht". Bis 2031 soll ein passender Standort gefunden werden. Welche Hürden gibt es hier noch? Darüber haben wir mit der SPD-Politikerin Nina Scheer gesprochen. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.



In einem Jahr wird eine Liste mit Standorten etwaiger Endlager erwartet. Derzeit befinde man sich am Anfang eines dreistufigen Prozesses, so Scheer. Es würde derzeit geschaut, welche Gebiete absolutes Tabu seien. In Phase zwei würde oberiridsch, in Phase drei unterirdisch nach einem Standort gesucht - nach den Kriterien, die im Standortauswahlgesetz fixiert wurden. Geologiedatengesetz bremst die Suche derzeit ab Ein nationales Begleitgremium verfolgt diesen Findungsprozess. Einer der Vorsitzenden ist der ehemalige Umweltbundesminister Klaus Töpfer. Er kritisierte, das Projekt komme zu langsam voran. Scheer sagte, die Zögerlichkeit sei auf das fehlende Geologiedatengesetz zurückzuführen - hier sei ein Kabinettsbeschluss notwendig, damit der Beschluss ins parlamentarische Verfahren gehen kann. Dieses Gesetz sei wichtig für die erste Phase, so Scheer, denn "wenn nicht gewährleistet ist, wie der Umgang mit Daten erfolgt, dann kann auch die Öffentlichkeit nicht einbezogen werden." Die zu erhebenden Daten könnten beispielsweise auch Geschäftsgeheimnisse berühren. Derzeit sei das Ausbleiben des Gesetzes eine Bremse und bringe die Zeitschiene für den nächsten Zwischenbericht im Herbst 2020 ins Wanken. Beteiligung hieße nicht, so Scheer, in verschiedenen Etappen alles immer wieder in Frage zu stellen. Sondern eher Transparenz herzustellen und darauf hingewiesen zu werden, falls es zu Verfahrensfehlern kommt oder Gesetzeslücken entdeckt würden. So könne man Rechtssicherheit herstellen und den öffentlich vertretbaren Interessen gerecht werden, sagte die SPD-Politikerin.

Geologische Fakten und Daten spielen eine Schlüsselrolle bei der aktuellen Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle. Das Standortauswahlgesetz (StandAG), das die gesetzliche Grundlage bildet, sieht vor, dass die Endlagerung tief unter der Erde, in sogenannten tiefen geologischen Formationen erfolgen soll. Als Wirtsgesteine kommen dafür in Deutschland grundsätzlich Steinsalz, Tongestein und Kristallingestein in Betracht. In ganz Deutschland wird nun ein Standort mit der bestmöglichen Sicherheit für ein Endlager gesucht. Dabei finden umfassende geologische Bewertungen statt. Deshalb sind die geologischen Daten als Grundlage so wichtig.



Das Geologiedatengesetz (GeolDG), das derzeit in Vorbereitung ist, soll insbesondere die Verfügbarkeit und Veröffentlichung dieser Daten neu regeln, denn hier gibt es Probleme. Was es damit auf sich hat, wird im Folgenden kurz umrissen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Das Thema ist komplex, und Expert*innen bewerten eine Reihe von Fragen unterschiedlich.



Das GeolDG soll ein sehr altes und in die Jahre gekommenes Gesetz, das Lagerstättengesetz, ablösen und hat Bedeutung für eine Vielfalt von Bereichen, in denen geologische Daten benötigt werden. An dieser Stelle geht es ausschließlich um die Bezüge zum Standortauswahlverfahren.



Geologische Daten in der ersten Phase des Standortauswahlverfahrens

Im Verfahren zur Auswahl eines Standorts für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle muss die Vorhabenträgerin, die Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE), aktuell nach § 13 Abs. 1 StandAG die Teilgebiete ermitteln, die günstige geologische Voraussetzungen für die sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle erwarten lassen.

(Quelle: www.nationales-begleitgremium.de)