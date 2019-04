- Was der Krach mit uns macht

Flugzeuge, laute Baustellen und musizierende Nachbarn: Lärm hat viele Gesichter und zählt zu den größten Umweltbelastungen der Großstadt. Am 24. April findet der Tag gegen den Lärm - International Noise Awareness Day - zum 22. Mal statt. Wir haben darüber mit Brigitte Schulte-Fortkamp gesprochen. Sie ist Professorin für Lärmwirkungsforschung und hat den Tag mit ins Leben gerufen.



Schulte-Fortkamp hat 1998 den Tag gegen Lärm mit ins Leben gerufen. Denn aus wissenschaftlicher sicht ist Lärm störender Schall, der eine psychologische Reaktion hervorruft oder sogar krank machen kann. Davon ausgehend würden die verschiedenen Wirkungen von Lärm untersucht.



Manche Geräusche empfinden wir als angenehm, so Schulte-Fortkamp, manche als neutral oder auch als störend - bestes Beispiel sei die Musik. Diese genießen wir im Konzert, dreht der Nachbar aber die Stereoanlage auf, wenn wir schlafen wollen, nervt dies nur. Auch das tuscheln zweier Kollegen im Büro kann belastend sein - denn die Sprache und die enthaltende Information lenkt die Aufmerksamkeit von der eigentlichen Aufgabe ab. Dauerlärm kann zu Gereiztheit und großer Nervosität führen, so die Professorin. Es kann zu permanenten Belastungserscheiungen kommen, im schlimmsten Fall zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen.



Das Leben in der Großstadt muss nicht zwangsläufig lauter sein als auf dem Land. Die Politik habe die Tragweite des Thermas erkannt, es hapere allerdings an den Kosten, so Schulte-Fortkamp. Flüsterasphalt und Geschwindigkeitsbegrenzungen seien zwei der denkbaren Lösungen.