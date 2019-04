- Nordirland: Der Tod der Journalistin Lyra McKee und die "New IRA"

Als Nationalisten am Donnerstag im nordirischen Londonderry demonstrierten, traf eine Kugel die Journalistin Lyra McKee in den Kopf - und tötete sie. Inzwischen hat sich die paramilitärische Gruppe "New IRA" für den Tod McKees verantwortlich erklärt. Eine Frau ist festgenommen worden. Aus London berichtet unsere Korrespondentin Anne Demmer.

Die militante katholisch-nationalistische Gruppe "Neue IRA" hat sich zur Tötung der Journalistin Lyra McKee am Donnerstag in Nordirland bekannt. In einem der Zeitung "The Irish News" am Dienstag zugespielten Bekennerschreiben hieß es: "Im Laufe des Angriffs auf den Feind wurde Lyra McKee tragischerweise getötet, während sie neben den feindlichen Kräften stand." Man wolle sich bei der Familie und ihren Freunden aufrichtig entschuldigen.

Am Dienstag ist eine Frau im Zusammenhang mit der Tat festgenommen worden. Sie sei 57 Jahre alt, berichtet Inforadio-Korrespondentin Anne Demmer. Zwei zuvor festgenommene Männer seien inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Die Gruppe "New IRA" hat sich aus Splittergruppen der IRA zwischen 2011 und 2012 gegründet. "Sie lehnt das Friedensabkommen von 1998 ab und will gewaltsam eine Vereinigung mit Irland erzwigen", so Demmer. "Für sie gilt es immer noch als nobel mit Waffen gegen den Staat vorzugehen." Die BBC spricht von vier Getöteten, die mit der "New IRA" in Verbindung gebracht werden.

Eine breite Unterstützung der "New IRA" in Nordirland gebe es nicht, insofern sei auch nicht davon auszugehen, dass die Gewalt so schnell wieder eskaliere, so Demmer weiter. "Aber die Gesellschaft ist in Nordirland nach wie vor gespalten und diese Spaltung ist auch nach wie vor sichtbar." Vor allem nach der Brexit-Abstimmung sei die Lage in Nordirland fragiler geworden.

mit dpa