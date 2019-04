- Meinardus: Innenpolitischer Zwist hat Anschläge begünstigt

Bei acht Explosionen am Ostersonntag in Sri Lanka sind mindestens 300 Menschen ums Leben gekommen und mehrere Hundert verletzt worden. Ronald Meinardus geht von einer tiefen politischen Krise aus, die die Anschläge begünstigt hätte. Meinardus ist Leiter des Regionalbüros der Friedrich-Naumann-Stiftung in Neu-Dehli, zuständig auch für Sri Lanka.

Vor gut vier Wochen erst habe Meinardus bei einer Konferenz beobachtet, wie lax die Sicherheitsvorkehrungen in Sri Lanka gewesen wären. Dabei hätte das Land eine Geschichte der Anschläge und des Terrorismus, vor allem durch den Bürgerkrieg von 1983 bis 2009.



Nach der Befriedung des Landes sei nur oberflächlich Ruhe eingekehrt. Begünstigt wurden aus Meinardus' Sicht die Anschläge vom Ostersonntag durch "fast schon als Staatsversagen zu bezeichnende Imkompetenz der Regierung." Es habe Hinweise ausländischer Geheimdienste gegeben, doch diese seien nicht weitergegeben worden an die zuständigen Behörden.



Innenpolitisches Zerwürfnis in Sri Lanka

Neben der Trauer entwickele sich in Sri Lanka daher jetzt eine intensive politische Debatte über die Zuständigkeiten während der Anschläge. So habe der Staatspräsident die Warnung der Geheimdienste offenbar nicht ernst genommen und weitergeleitet, so Meinardus. Dahinter stecke ein tief reichendes Zerwürfnis der Regierung, ein regelrechtes "Schwarzer-Peter-Spiel". Hinzu komme, dass Ende des Jahres Präsidentschaftswahlen in Sri Lanka stattfinden.



Hinter den Anschlägen wird die lokale radikale Gruppe National Thowheeth Jama’ath (NTJ) vermutet. Meinardus schätzt jedoch, dass auch internationale Kräfte am Werk waren. Seiner Einschätzung nach wird der Zwist zwischen den Parteien nun zunehmen. Auch interreligiöse Spannungen sind zu erwarten, vor allem zwischen Buddhisten und Muslimen. Deshalb seien auch die sozialen Medien eingeschränkt worden, um Falschmeldungen oder Aufrufe zur Gewalt zu unterbinden.