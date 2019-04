- Greiner: "Die Pflegeversicherung ist eine Erfolgsgeschichte"

Am 25. April 1994 beschloss der Bundestag die Pflegeversicherung. Damit ist sie seit 25 Jahren die fünfte Säule der Sozialversicherungen. Doch wie steht es heute um die Pflege und die steigenden Kosten? Über den Reformbedarf der Pflegeversicherung haben wir mit dem Präsidenten des Arbeitgeberverbandes Pflege, Thomas Greiner, gesprochen.



Die Pflegeversicherung sei zunächst eine Erfolgsgeschichte, sagte Greiner. Im Vergleich zu 1994 seien wir ein großes Stück vorangekommen - denn damals hätte es keine ambulanten Versorgungen gegeben, Einzelzimmer waren keine Selbstverständlichkeit.



Doch es müsse weiter reformiert werden, damit das Sysem erfolgreich bleibt. Derzeit verzeichne die Pflegeversicherung ein Milliarden-Minus, die Leistungen seien in den letzten Jahren ausgeweitet worden, so Greiner. Die Kosten würden in den nächsten Jahren noch steigen aufgrund des Pflegebedarfs einer alternden Gesellschaft mit hoher Lebenserwartung.



Ein wichtiger Faktor sei dabei das Personal, in zehn Jahren sei es um gut 400.000 Köpfe angewachsen. Auch die Ausbildung habe sich verbessert, insgesamt sei der Beruf attraktiv, sagte Greiner. Dennoch würden auch weiterhin ausländische Arbeitskräfte in die Pflege einbezogen und die Weiterbildung von bestehendem Personal sei ein wichtiger Baustein. Ebenso sollten im Arbeitsabläufe im Pflegealltag überdacht werden.



HINTERGRUND: So steht es um die Finanzen der Pflegeversicherung

Die gesetzliche Pflegeversicherung hat im vergangenen Jahr ein Minus in Höhe von 3,55 Milliarden Euro verbucht. Das teilte der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) Mitte März mit. Die Rücklagen seien dadurch auf rund 3,4 Milliarden Euro zusammengeschmolzen.

Ein Defizit in ähnlicher Größenordnung war für 2018 bereits erwartet worden. Hintergrund ist, dass die Pflegeversicherung immer mehr Geld für immer mehr Leistungsempfänger ausgibt. Seit Anfang 2017 habe sich die Zahl der Leistungsberechtigten um eine halbe Million auf rund 3,4 Millionen erhöht, sagte der für die Pflege zuständige Spitzenverbands-Vorstand Gernot Kiefer dem "Tagesspiegel".

Höhere Ausgaben sind auch mit einer Umstellung auf neue Pflegegrade verbunden, wobei der Anteil höherer Grade zunimmt. Mehr Hilfen gibt inzwischen für Demenzkranke. Das Minus bei der Pflegeversicherung drohe in den kommenden Jahren weiter zu steigen, hatte es im Sommer 2018 vom GKV-Spitzenverband geheißen.

Kiefer sagte dem "Tagesspiegel", ohne die Beitragserhöhung um 0,5 Prozentpunkte zu Jahresbeginn hätte man jetzt "ein erhebliches finanzielles Problem". Dank der Beitragsanhebung bestehe die Chance, die Rücklagen wieder aufzufüllen.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz warnte, die jüngste Beitragserhöhung werde die Löcher nur bis zum Ende der Legislaturiode stopfen. "Aber auch die junge und mittlere Generation will wissen, wie die Pflegeversicherung zukunftssicher gemacht werden kann", sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur.

(Quelle: dpa)