Sergei KarpukhinTass/Imago Bild: Sergei KarpukhinTass/Imago

Di 23.04.2019 | 10:05 | Interviews

- Stiftung Lesen: Kinder da packen, wo sie Lust aufs Lesen hätten

Im Jahr 1995 hat die Unesco beschlossen, den 23. April zum Welttag des Buches zu machen. Damit knüpfte sie an eine katalanische Tradition an, sich an diesem Tag mit Rosen zu beschenken. Für Franziska Hedrich von der Stiftung Lesen ist der Tag immer wieder Anlass, junge Leserinnen und Leser zu erreichen.