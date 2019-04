imago images/Ukrinform Bild: imago images/Ukrinform

Di 23.04.2019

- Ukraine: Eindrücke einer Wahlbeobachterin

Politik-Neuling Wladimir Selenskyj ist am Sonntag zum neuen Präsidenten der Ukraine gewählt worden. In einer Stichwahl war er gegen Amtsinhaber Petro Poroschenko angetreten. Als Wahlbeobachterin war die Grünen-Politikerin und Abgeordnete im Europaparlament Rebecca Harms ganz nah mit dabei. Wir fragen sie, welche Eindrücke sie von der Wahl in der Ukraine hatte.