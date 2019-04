- Soziologe: Friedenspolitik bietet keine einfachen Antworten mehr

In ganz Deutschland haben Friedensorganisationen zu den traditionellen Ostermärschen aufgerufen. Die Protestform lebt aber noch fast vom selben Milieu wie zu Gründungszeiten - und das könnte zum Problem werden, sagt der Soziologe Dr. Simon Teune. Er erforscht gesellschaftliche Protestbewegungen und wie sie sich verändern.



Die Ostermärsche seien ein regelmäßiger Protesttermin, so Teune. Aber wie beim 1. Mai müsse man diese Tradition immer wieder an die aktuellen Entwicklungen anpassen. "Es gibt eigentlich immer etwas, wozu man auf die Straße gehen kann", sagte der Soziologe. Die Herausforderung sei es, dies plausibel zu machen und die Leute herauszulocken.



Wenig junge Mitstreiter und unklares Protestbild

Die Ostermärsche seien insofern besonders, da sie von einem sehr speziellen Milieu - der Friedensbewegung - organisiert würden. In dieser Bewegung habe es aber bisher keinen richtigen Generationenwechsel gegeben. Dadurch seien die Teilnehmer und die Organisationsstrukturen eher mit älteren Menschen besetzt.



Dies gelte auch trotz des diesjährigen Kurzschlusses mit der Fridays for Future-Bewegung: Beide zeichneten sich dadurch aus, dass sie Proteste von unten sind, bei denen Menschen aus eigener Motivation heraus demonstrieren. Doch thematisch sei die "klassische" Friedenspolitik der Ostermärsche "nicht mehr so leicht zu beantworten wie dies in den 60er und 80er Jahren der Fall gewesen ist", so Teune. Man laufe heute schnell Gefahr, dass man sich im Konflikt positioniert und mit den falschen Akteuren gemein mache. Als Beispiele nennt der Soziologe die komplexe politische Verflechtung in Syrien sowie die Spannungen zwischen Russland und dem westlichen Europa. Die Positionen seien heute nicht mehr so klar wie in den 80er Jahren. Dies mache es auch schwieriger zu mobilisieren und andere Leute mit auf die Straße zu ziehen.