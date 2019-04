- Gahler: "Mit einer Russland-Agenda kommt in der Ukraine niemand voran"

Die Ukraine wählt am Sonntag ihr Staatsoberhaupt - vor der entscheidenden Stichwahl liegt Herausforderer Selenskij in den Umfragen vor Amtsinhaber Poroschenko. Am Freitag sind die beiden Kandidaten bei einem TV-Duell aufeinandergetroffen - doch es gab wenig Platz für Inhalte, wie Michael Gahler beobachtete. Er ist sicherheitspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion.



Beide Unterstützerlager fühlten sich im TV-Duell am Donnerstag mit ihrem jeweiligen Kandidaten bestätigt, so Gahler. Glaubt man den Umfragen, bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Selenskij am Sonntag die Wahl gewinnt. Das Duell hätte aber aus seiner Sicht keine großen Verschiebungen gebracht, weil es wenig um die Inhalte und die Zukunft des Landes gegangen sei, so der CDU-Politiker.



Europaorientierte Ukraine

Der Zuspruch für Selenskij sei eher eine Ablehnung der etablierten Kräfte. "Man weiß ja nicht, wofür er am Ende steht", so Gahler. So haben Anti-Korruptions-Maßnahmen eine hohe Priorität und die Ukraine wäre bereits "susbstantiell vorangekommen" - allerdings nicht so schnell, wie man es sich gewünscht hätte. Selenskij selbst sieht Gahler als nicht abhängig vom Oligarchen Ihor Kolomojskij. Diesem gehört der Fernsehsender, auf dem Selenskijs Show regelmäßig ausgestrahlt wird.



Poroschenko hatte im Vorfeld dem russischsprachigen Selenskij vorgeworfen, er könne "den Aggressor Russland nicht bändigen." Selenskij sei aber ebenso europaorientiert wie sein Land. Die Ukrainer hätten keinen Wunsch nach einer Zukunft innerhalb der russischen Sphäre. Allein, dass es ein Rededuell zwischen den Kandidaten gäbe, zeige einen großen Unterschied zu Russland, so Gahler - auch wenn die politische Kultur in der Ukraine noch nicht da sei, wo man sie haben wolle. "Mit einer Russland-Agenda kommt in der Ukraine niemand voran."