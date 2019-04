dpa Bild: dpa

Do 18.04.2019 | 12:45 | Interviews

- Madeira-Unglück: Erkenntnisse am Tag danach

Tragödie auf der "Blumeninsel"Madeira: Ein Reisebus mit fast 60 Urlaubern an Bord kommt in der Nähe der Inselhauptstadt Funchal von der Straße ab und stürzt einen Abhang hinunter. 29 Insassen kommen ums Leben, die meisten anderen liegen im Krankenhaus. Der Reiseleiter und der Busfahrer haben offenbar schwerverletzt überlebt. Neue Informationen von Inforadio-Korrespondent Oliver Neuroth in Spanien.