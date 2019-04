ZUMA Wire Bild: ZUMA Wire

18.04.2019

USA: Der Mueller-Bericht wird veröffentlicht

US-Justizminister William Barr will am Donnerstag den Bericht von FBI-Sonderermittler Robert Mueller zur Russland-Untersuchung veröffentlichen. Allerdings will das Ministerium den Bericht nur in redigierter Form publik machen, manche Passagen sollen geschwärzt werden. Politikwissenschaftler und USA-Experte Prof. Boris Vormann erwartet kontroverse Inhalte - er sagte im Inforadio: "Trump bringt seine Rechtsanwälte in Stellung".