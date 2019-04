- Landesgartenschau in Wittstock/Dosse eröffnet

Ein Blütenmeer, riesige leuchtende Libellen, Rosenlikör, Rosensalami und sogar ein eigens entwickelter Wein erwarten die Besucher der Brandenburger Landesgartenschau - sie wurde am Donnerstag feierlich in Wittstock an der Dosse eröffnet. Bürgermeister Jörg Gehrmann (parteilos) sagte im Inforadio, die Stadt setze bei der Landesgartenschau ganz bewusst auf Nachhaltigkeit.



Unter dem Motto "Rundum schöne Aussichten" startet am Donnerstag im Beisein von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Eröffnungsfeier der sechsten Landesgartenschau Brandenburgs in Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin). Eine Million Blumenzwiebeln sind auf dem Gelände gepflanzt worden. Insgesamt 27 Millionen Euro stecken in den Vorbereitungen, davon sind 20 Millionen aus Mitteln der EU. Das Großereignis soll die strukturschwache Region auch touristisch nachhaltig prägen und mindestens 300.000 Besucher in die Stadt locken.

Die sechste Laga des Landes Brandenburg dauert bis zum 6. Oktober. Am Mittwoch wurde auf dem 13,5 Hektar großen Gelände, das sich entlang der Stadtmauer um die historische Altstadt zieht, noch gewerkelt, gepflanzt und gegossen. Vor allem zum Osterwochenende erwarten die Organisatoren zahlreiche Besucher. Das soll auch dem Tourismus nachhaltig zugute kommen. "Alle Städte mit einem solchen Großereignis hatten am Ende einen großen Entwicklungsschub zu verzeichnen", so Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann.

Laga schafft verübergehend Arbeitsplätze

Arbeitsplätze hat die Laga in Wittstock auch geschaffen - zumindest temporär. So stammen die meisten der rund 60 Gästeführer und Servicekräfte aus der Region. Hinzu kommt Personal im Catering und Verkauf. Beispielsweise auf dem Regionalmarkt am Bleichwall, der sich hinter dem zweiten großen Haupteingang der Laga befindet. Dort gibt es auch einen Souvenirshop. Die Verkäuferin sagt: "Wir freuen uns schon auf die vielen Besucher."