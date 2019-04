- Neue Betreuungsschlüssel wirken nicht gegen Pflegenotstand

Seit drei Monaten müssen besonders pflegeintensive Krankenhausstationen vorgeschriebene Betreuungsschlüssel beim Pflegepersonal einhalten. Doch diese Untergrenzen lösen das Personalproblem bisher nicht, zeigt eine Recherche von rbb24 und "Berliner Zeitung". Niko Stumpfögger von der Gewerkschaft ver.di erklärt im Inforadio, wie die neuen Untergrenzen funktionieren und kritisiert, dass an ihrer Entwicklung keine Pflegewissenschaftler beteiligt waren.

"Mit dem Prozess dieser Pflegepersonaluntergrenzen waren Gesundheitsökonomen und Statistiker befasst - nicht Pflegewissenschaftler", so Stumpfögger. "Man hat im Grunde statistisch gesagt: Wir machen eine kleine Lösung, es ging dabei aber [...] nicht darum, dass es bedarfsgerecht ist, […] sondern man hat nur vermutet, dass das Risiko für die Patienten dann geringer ist."

Das Bundesgesundheitsministerium teilte rbb24 und der "Berliner Zeitung" auf Anfrage mit, dass sich im nächsten Jahr Verbesserungen einstellen werden - sobald die Kliniken eigene Budgets für die Pflege bekämen. Stumfögger glaubt jedoch nicht daran, dass es sich nur um Anfangsschwierigkeiten handelt.

"Das ist ein ganz grundlegender Konstruktionsmangel, wenn man so rangeht", erklärte der ver.di-Experte. Man müsse es so machen wie in der Psychiatrie: "Man braucht eine Personalbemessung, die einfach sagt: Für eine gute Versorgung brauchen wir diese Menge Personal. In der Psychiatrie gibt es sowas, in der Psychiatrie funktioniert das und in der Psychiatrie ist die Versorgung besser."

Die Gewerkschaft fordere seit langem, dass es für die Krankenhäuser insgesamt so eine Personalbemessung gibt, so Stumpfögger. Das sei auch gar nichts Neues, in den 90er Jahren habe es das schon einmal gegeben. Jedoch: "Neu ist, dass wir als ver.di damit nicht mehr allein stehen, sondern dass vor vier Wochen die Deutsche Krankenhausgesellschaft gesagt hat: Jawoll, ver.di hat da Recht - wir brauchen das wirklich", erklärte Stumpfögger.