dpa/Montage rbb Bild: dpa/Montage rbb

Do 18.04.2019 | 07:25 | Interviews

- Ukrainerin: "Selenski hat keine klaren politischen Ziele"

Am Sonntag kommt es zur Stichwahl für das Amt des ukrainischen Präsidenten - zwischen dem TV-Komiker Wladimir Selenski und Amtsinhaber Petro Poroschenko. Der Komiker hatte die erste Runde der Wahl am 31. März mit mehr als 30 Prozent der Stimmen haushoch gewonnen. Die Dolmetscherin Olena Konstantinova, die in Kiew lebt, wir ihre Stimme dennoch Poroschenko geben, verrät sie im Inforadio.