- CDU-Landeschef kritisiert Verlegung von Ministerium nach Cottbus

Die rot-rote Landesregierung in Brandenburg plant, das Wissenschaftsministerium aus Potsdam nach Cottbus zu verlegen. Das ist auch als Signal an die Lausitz gedacht. Ingo Senftleben, Landesvorsitzender der CDU in Brandenburger, zeigte sich im Inforadio alles andere als begeistert von den Plänen.



Senftleben sprach sich gegen einen Umzug des Wissenschaftsministeriums von Potsdam nach Cottbus aus. Mit Hinblick auf die Landtagswahl im Herbst und auf sinkende Umfragewerte der rot-roten Landesregierung sei das Vorhaben "eher von Panik getrieben, als von fachlichen Erwägungen", sagte er.



"Auf den ersten Blick mag es nett klingen, auf den zweiten Blick ist doch die Frage aber: Was hilft der Lausitz angesichts von 20 Jahren, die uns bevorstehen, bei einer Strukturentwicklung, weg von der Braunkohle hin zu neuen Energie- bzw. wirtschaftlichen Perspektiven?"



Würde die CDU nach der Wahl die Regierung anführen, will die Partei die Umzugspläne des Wissenschaftsministeriums stoppen. Senftleben will in der Lausitz stattdessen ein Ministerium schaffen, um den bevorstehenden Strukturwandel in der Region zu koordinieren: "Wir wollen in der Cottbusser Region ein Lausitzministerium installieren, damit alle Fachleute aus Brandenburg, die mit diesen Strukturentwicklungsaufgaben verbunden sind, in der Region aktiv sind, damit die Aufgaben gebündelt werden, damit die Akteure gebündelt werden. [...] Wir wollen ein Ministerium, das der Region hilft, und nicht eine Verlagerung eines Ministeriums mal einfach so, aufgrund von anderen Erwägungen."