- Nach dem Brand der Notre-Dame: Ein Blick auf die Frauenkirche in Dresden

Paris steht unter Schock: In der Nacht von Montag auf Dienstag hat es in einem der berühmtesten Wahrzeichen der Stadt ein verheerendes Feuer gegeben. Die Kathedrale Notre-Dame auf der Île de la Cité stand in Flammen. Am Dienstagvormittag erklärte die Feuerwehr, der Brand sei vollständig gelöscht - doch die Schäden sind immens. Hier finden Sie Interviews, Hintergründe und Bilder.