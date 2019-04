Paris steht unter Schock: In der Nacht von Montag auf Dienstag hat es in einem der berühmtesten Wahrzeichen der Stadt ein verheerendes Feuer gegeben. Die Kathedrale Notre Dame auf der Île de la Cité stand in Flammen. Am Dienstagvormittag erklärte die Feuerwehr, der Brand sei vollständig gelöscht - doch die Schäden sind immens. Hier finden Sie Interviews, Hintergründe und Bilder.