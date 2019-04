imago images/robertharding Bild: imago images/robertharding

Di 16.04.2019 | 12:25 | Interviews

- Welche kunsthistorischen Schäden hat das Feuer angerichtet?

Neben dem Entsetzen über das Großfeuer in der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris, gibt es auch Erleichterung: Denn viele wichtige Gemälde, Kunstgegenstände und Reliquien konnten gerettet werden. Kilian Heck, Professor für Kunstgeschichte an der Caspar-David-Friedrich-Universität Greifswald, verrät, um welche Schätze von Notre-Dame er sich besonders gesorgt hat.