imago images/UPI Photo Bild: imago images/UPI Photo

Di 16.04.2019 | 10:05 | Interviews

- Berliner Feuerwehr wünschte Kollegen in Paris Kraft

Nicht nur für die Menschen in Paris war es ein Schock, als am Montag die Bilder von der brennenden Kathedrale Notre-Dame um die Welt gingen. Es gab Bekundungen des Mitgefühls aus vielen Ländern - auch die Berliner Feuerwehr wünschte den Kollegen in Paris per Twitter Kraft. Das Löschen eines kulturell so wichtigen Gebäudes sei etwas Besonderes, sagte Karsten Göwecke im Inforadio - er ist stellvertrender Landesbranddirektor von Berlin.