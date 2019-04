imago images/UPI Photo Bild: imago images/UPI Photo

- Feuerwehr bringt Brand unter Kontrolle

Die "Liebe Frau von Paris" - die Kathedrale Notre Dame, der Mutter Maria gewidmet - ist am Montagabend in Flammen aufgegangen. Am frühen Dienstagmorgen meldete die Feuerwehr dann, dass sie das Feuer unter Kontrolle gebracht hat. Offenbar konnte die Gebäudestruktur gerettet werden. Doch der sogenannte Dachreiter, ein Spitzturm, stürzte ein. Unsere fassungslose Frankreich-Korrespondentin Barbara Kostolnik schildert, wie groß der Schaden ist.



Weltweit haben viele Menschen schockiert auf den massiven Brand in der bekannten Pariser Kathedrale Notre Dame reagiert. Der französische Präsident Emmanuel Macron versprach, die Kathedrale wiederaufzubauen und kündigte die Bitte um internationale Hilfe an. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez bot Frankreich Hilfe an. Das Feuer sei "eine Katastrophe für Frankreich, für Spanien und für Europa", schrieb Sánchez auf Twitter. Die Flammen hätten "850 Jahre Geschichte, Architektur, Malerei und Skulptur" zerstört. US-Präsident Donald Trump sprach bei einer Veranstaltung in Minnesota von einem "schrecklichen, schrecklichen Feuer", das "einen der größten Schätze der Welt" verwüstet habe. Die Kathedrale sei Teil "unserer Kultur", so Trump.

dpa

