Bohrfirma trägt Schuld am 32-Stunden-Blackout in Köpenick

Einen Stromausfall wie im Februar in Köpenick hatte Vattenfall in Berlin noch nie erlebt. 32 Stunden waren dort mehr als 30 000 Haushalte ohne Strom. Schulen und Kitas blieben zu. Handys hatten kein Netz. An der Salvador-Allende-Brücke waren sowohl eine Hauptleitung, als auch eine Ersatzleitung komplett durchbohrt worden. Die Schuldfrage ist nun endgültig geklärt, wie Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg berichtet.



Die Spezialbohrfirma an der Salvador-Allende-Brücke in Köpenick trägt die Schuld am stundenlangen Stromausfall in Köpenick. Beim Anbringen von Erdankern für Stahlwände sei nicht beachtet worden, dass die Starkstromkabel schräg nach oben verlaufen, sagte Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg im Interview.

"Gebohrt wurde waagerecht und so musste zwangsläufig irgendwann in die Leitung gebohrt werden", so Rautenberg. Damit sei nun klar: Es gibt einen Schuldigen, der für mögliche Schäden gerade stehen muss. Das sei zum Beispiel für Händler interessant, die etwa ihre komplette Tiefkühlware vernichten mussten.

Schätzungsweise zwei Wochen haben die Firmen an der Brückenbaustelle durch den Stromausfall verloren. Eine Frage an Vattenfall ist aus Sicht von Rautenberg aber noch offen: Warum liegen Hauptkabel und Ersatzkabel an der Salvador-Allende-Brücke so nah beieinander?

Die drei großen Baufirmen haben sich zusammengeschlossen und einen Dienstleister für mögliche Schadenersatzforderungen benannt.

Sammeladresse für mögliche Schadenersatzforderungen:

REGU24

z.Hd. Herrn Trier

Am Wassermann 19

50829 Köln