- Volksinitiative für mehr Artenvielfalt in Brandenburg startet

Brandenburger Umweltschützer bringen an diesem Montag die Volksinitiative "Artenvielfalt retten" zum Insektenschutz auf den Weg. Vorbild ist das erfolgreiche Volksbegehren zur Rettung der Bienen in Bayern. Jetzt werden Unterschriften gesammelt - 20.000 davon werden für die erste Stufe benötigt. Es gehe bei dem Volksbegehren nicht nur um die Honigbiene, sondern vor allem um die Wildbienen, sagte Biologe Thomas Volpers vom BUND im Inforadio.

In Deutschland seien 383 Wildbienenarten bekannt, erklärte Volpers. 34 seien bereits ausgestorben und mehr als die Hälfte sei stark gefährdet. Der Grund dafür sei eine Vielfalt von Problemen: "Aber ein ganz wichtiges - das hören viele Landwirte nicht gern - liegt tatsächlich in der Landwirtschaft." Die Landwirte bewirtschafteten mehr als die Hälfte der Fläche in Brandenburg und setzten inzwischen auf eine sehr intensive Landwirtschaft, so der Biologe, also auch einen hohen Einsatz von Pestiziden.

Er sei sich ziemlich sicher, dass die 20.000 Unterschriften für das Volksbegehren schnell zusammenkommen, sagte Volpers. Möglicherweise könne man sie schon im September der neugewählten Landesregierung überreichen. "Wir haben einen Gesetzesvorschlag, der im Prinzip konkret umgesetzt werden kann", erklärte er. "Insbesondere in den letzten fünf Jahren hat unsere Landesregierung völlig versagt im Rahmen des Umweltschutzes. […] Auf Freiwilligkeit zu setzen und darauf zu hoffen, dass vielleicht der ein oder andere Landwirt sich vielleicht dann doch mal umbesinnt - das wird allein nicht helfen."