AP Bild: AP

Mo 15.04.2019 | 09:05 | Interviews

- Die Ostukraine kommt nicht zur Ruhe

Am Sonntag entscheiden die Ukrainer in einer Stichwahl, wer ihr neuer Präsident werden soll: Der bisherige Amtsinhaber Petro Poroschenko oder der Politikneuling Wladimir Selenski. Überschattet wird die Wahl vom Krieg in der Ostukraine. Dort wird seit fünf Jahren ununterbrochen gekämpft, sagt Politologe Andreas Umland, der am Institut für euro-atlantische Kooperation in Kiew arbeitet.