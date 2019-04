- Kiesewetter: "Libyen ist ein gescheiterter Staat"

Der Machtkampf in Libyen eskaliert weiter. Die Vereinten Nationen warnen vor einer blutigen Schlacht um Tripolis, eine geplante Friedenskonferenz wurde kurzfristig abgesagt. Unions-Außenexperte Roderich Kiesewetter sagte im Inforadio, die international anerkannte Regierung werde zwischen den rivalisierenden Gruppen "zerrieben". Er forderte die Vereinten Nationen dazu auf, mit General Chalifa Haftar zu verhandeln.

"Das Entscheidende ist: Wir bekommen keinen Einfluss auf die Milizen", so Kiesewetter. "Und es gibt auch andere Akteure: Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate unterstützen mit sehr, sehr viel Geld und Einfluss Haftar." Auf der anderen Seite stünden die Islamisten, die von Katar und Ankara unterstützt würden. "Und dazwischen zerrieben wird die international anerkannte, die aber von der UNO eingesetzt ist und nicht gewählt. Also, es gibt dort auch ein Glaubwürdigkeitsproblem", so der Obmann für Außenpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Auswärtigen Ausschuss.

Die Vereinten Nationen müssten nun dringend mehr Einfluss in Libyen bekommen und "Haftar ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann", erklärte Kiesewetter. Denn der General sei ein Instrument der eigentlich gewählten Regierung ist, habe sich aber verselbstständigt und richte sich mit seiner Gewalt gegen die internationalen Abmachungen.

"Das Angebot kann nur lauten: Haftar einzubeziehen in den Friedensprozess", betonte der CDU-Politiker. "Wir haben 15 Jahre gebraucht, zu verstehen, dass man in Afghanistan die Taliban einbeziehen muss. Hier müssen wir sehr früh auf Haftar zugehen - und Haftar schafft sich als gewiefter Stratege natürlich jetzt die beste Verhandlungsposition, indem er Tripolis, die Hauptstadt, nahezu stranguliert. Man muss mit ihm verhandeln."