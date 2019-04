- Ein bisschen erwachsen: Jugendfeier und Jugendweihe

Kein Kind mehr und doch noch nicht erwachsen: Begangen wird dieser Übergang mit humanistischen Jugendfeiern, die ihre Wurzeln im 19. Jahrhundert haben. Die Jugendfeier heute steht auch für die Vermittlung von Toleranz, Selbstbestimmung, Verantwortung und Solidarität. Zum Auftakt der Jugendfeier-Saison 2019 haben wir mit dem Vorstand des humanistischen Verbandes Berlin-Brandenburg, David Driese, gesprochen.

Die Jugendfeier-Tradition ist älter als das Fest, das viele noch aus der DDR kennen, so Driese. Die erste Jugendweihe-Feier fand in Berlin 1889 im Konzerthaus in der Leipziger Straße statt. Es sei eine nicht-religiöse Tradition, den Übergang zwischen Jugend- und Erwachsenenalter zu feiern. Viele Jugendliche wurden im Alter der Jugendfeier - etwa mit 14 Jahren - zur damaligen Zeit aus der Schule entlassen und begingen dazu ihre Jugendfeier, die Konfirmation oder Firmung. Wer eine Lehrstelle haben wollte, brauchte einen Firmungsschein dazu, sagte Driese.



Neue Tradition nach der Wende

Im Nationalsozialsimus war die Jugendfeier verboten, die DDR hat sie wieder hervorgeholt - allerdings auch staatlich instrumentalisiert. Erst in der Zeit nach der Wende haben die humanistischen Verbände die Jugendfeier deutschlandweit wieder als konfessionslose Feierkultur aufleben lassen.



Für die Jugendfeier bereiten sich die Jugendlichen mit unterschiedlichen Workshops vor - zum Beispiel wie man in der Öffentlichkeit agiert und für sein Recht kämpfen kann. Aber auch Workshops für Kreativität und Selbstverteidigung werden angeboten - es gehe darum "dem anderen zu begegnen und Lebenserfahrung zu sammeln, eigene Standpunkte gemeinsam zu entwickeln", sagte Driese. Es wird vermittelt, dass man nicht alleine auf der Welt ist und man seinem Leben einen Sinn geben kann - und sollte.



In Berlin mit über 60 Prozent konfessionslosen Menschen begeht etwa jede fünfte Familie die Jugendfeier. In Brandenburg sind rund 80 Prozent der Bevölkerung konfessionslos. Dort begeht etwa jede zehnte Familie die humanistische Jugendfeier. Auch privat organisierte Feiern werden zunehmend beliebter.