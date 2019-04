- Wahlbritin: Brexit bleibt ein spaltendes Thema

Diese Woche kam Bewegung in die Brexit-Verhandlungen - der Austritt ist nun auf Ende Oktober verschoben. Aber wie geht es eigentlich den Brexit-Gegnern - und wollen die Briten jetzt vielleicht doch ein zweites Referendum? Immerhin reden beide Lager wieder miteinander, sagt Mirjam Gilgen. Sie lebt seit zehn Jahren im Vereinigten Königreich und engagiert sich seit Anfang 2017 für die Bewegung Pulse of Europe.

Trotz des verschobenen Brexits im Oktober 2019 zeichnet sich derzeit ab, dass Großbritannien an der Europawahl teilnehmen wird. Jede Minute sei deshalb momentan "Europa-Zeit" für den Europawahlkampf, so Gilgen. Viele Basisbewegungen machen sich über die Verfahren wie Registrierungsfristen kundig und die Pro-EU-Vertreter stünden in den Startlöchern. Aber auch das Anti-EU-Lager wäre aktiv, beispielsweise mache man rund um die neue Partei "Brexit Party" des Politikers Nigel Farage mobil.



Seit 2018 und 2019 sprechen die beiden Lager wieder mehr miteinander, weil man sehe, dass es einen Stillstand gebe. Keine der beiden Seiten können seine Ziele "einfach durchboxen", so Gilgen. Der Brexit bleibe ein "spaltendes Thema", aber könne "nicht vom Tisch gewischt werden".

Die Pro-Europa-Bewegung bestehe nicht nur aus jungen Menschen - auch Ältere sind engagiert. Viele hätten Erfahrungen direkt aus oder nach dem Zweiten Weltkrieg und wollten deshalb ein "Friedensprojekt wie die Europäische Union stärken", berichtet Gilgen. Auch an der Basis gebe es eine große Durchmischung der Altersgruppen.

Veranstaltungstipp

Am Sonntag den 14. April demonstriert die Bewegung Pulse of Europe ab 14:00 Uhr auf dem Gendarmenmarkt in Berlin.