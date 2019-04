- Schipanski: Union will Lizenzlösung für EU-Urheberrecht

Der Beschluss der EU-Urheberrechtsreform hat ein mittelschweres Netzbeben ausgelöst - gar vom Ende des Internets war die Rede. Am Montag wird im EU-Ministerrat über die umstrittenen Artikel 13/ 17 abgestimmt. Tankred Schipanski, digitalpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, stellt das Lizenzmodell der Union genauer vor.

Bei der Umsetzung des neuen EU-Urheberrechts schlagen Union und SPD unterschiedliche Lösungen vor. So möchte Justizministerin Katarina Barley (SPD) am Montag in Brüssel zustimmen, gleichzeitig aber eine Protokollerklärung hinzufügen, die Uploadfilter ausschließen soll. Die Union will hingegen eine Lizenzlösung zur Wahrung der Urheberrechte.



Diese sieht vor, dass es bereits jetzt Usern freistehe, gewisse Inhalte ins Netz zu laden, ohne den Urheber zu vergüten. Der Betreiber einer Plattform sei hier verpflichtet, zu prüfen, ob vom User Lizenzen vorliegen. Falls nicht, kann der Urheber darüber entscheiden, die Inhalte wieder von der Plattform zu entfernen. Hochladen werde also kein Hindernis - erst der nachfolgende Prüfmechanismus würde Inhalte sortieren und eventuell entfernen.



Werbung für das deutsche Modell in der EU

Dies wäre ein nationales Modell, das mit EU-Regeln vereinbar wäre, so Schipanski. Zugleich sei der Unions-Vorschlag ein Vorbildmodell für die gesamte Europäische Union. Denn Plattformbetreiber möchten Uploadfilter verhindern. Schipanski hofft darauf, dass die Plattformen sich hinter den Vorschlag der Union stellen und für die Idee in anderen Mitgliedsstaaten werben, um die "Gefahr des Overblockings und für die Meinungsfreheit zu verhindern", so der CDU-Politiker.



Schipanski findet es jedoch auch angemessen, eine Protokollerklärung abzugeben und sich damit klar zu positionieren, dass Deutschland die Richtlinie so umsetzt, dass es keiner Uploadfilter bedarf.