- LSVD-Sprecher: "Konversionstherapien sind extrem schädlich"

Homosexualität ist eine therapierbare Krankheit - diese Meinung findet man immer noch in Deutschland. Ebenso Therapeuten, die Homosexuelle mit sogenannten Konversionstherapien "heilen". Am Freitag debattiert der Bundesrat ein Verbot, hinter dem auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn steht. Markus Ulrich, Pressesprecher des Lesben- und Schwulenverbands Deutschland LSVD, befürwortet ebenfalls umfassende Maßnahmen.

Man gehe bei einer Konversionstherapie davon aus, dass die Betroffenen in Abhängigkeitsbeziehungen dazu gezwungen wurden - beispielsweise Kinder von ihren Eltern. Aber auch sehr religiöse Menschen wählten diesen Weg, "die ihr eigenes Begehren, ihre eigene Sexualität nicht mit dem vereinbaren können, was sie von ihrer Religion gelernt haben", sagte Ulrich. Die Therapie stelle einen Weg dar, wie man die eigene Homosexualität vermeintlich wieder loswerden könne.

In Deutschland würde unterschätzt, so Ulrich, "wie viele schon noch die Idee haben, dass bei der Entstehung von Homosexualität (...) irgendetwas falsch gelaufen ist." Die Vorstellung, Homosexualität entstehe durch Erziehung oder auch die Lehre der katholischen Kirche, dass Homosexualität eine Sünde sei, böten einen ungesunden Nährboden, der "verbreiteter ist, als wir glauben."



Offizielle Zahlen zu Konversionstherapien in Deutschland gäbe es nicht. Dies läge auch daran, dass von Therapeuten mißbräuchliche Diagnosen abgerechnet würden, die eigentlich dafür gedacht seien, Menschen im Konflikt mit ihrer Sexualität und ihrem Selbstbild affirmativ zu helfen. Im Weiteren fänden die Konversionen in sogenannten "psychologischen Beratungen" statt, die ohne berufsrechtliche Qualifikation durchgeführt werden können. "Da läuft sehr viel unter dem Radar", so Ulrich.



Therapieverbote müssen umfassend sein

Konversionstherapien seien für die Betroffenen extrem schädlich, so der LSVD-Pressesprecher. Es werde mit Hoffnungen gespielt und man betröge die Menschen um eine glückliche Lebenszeit. Statt Selbstbild und sexuelle Orientierung anzunähern, arbeite man sehr viel mit Scham und Schuldgefühlen. Die Hilfesuchenden verzweifelten, weil sie keine Änderung bemerkten. Die Therapie werde als Enttäuschung erlebt, mithin mit massiven Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Soziale Isolation, Depression und Suizidversuche seien Folgen davon.



Der Antrag im Bundesrat fordere nicht nur das Verbot der Therapien, sondern auch Maßnahmen zur Kürzung von staatlichen Geldern oder Entzug des sozialen Status' wie ein "freier Träger", falls Organisationen derartige Therapien bewerben oder anbieten. "Das ist ein umfassender Antrag, der eine gute Chance hat, da wirklich etwas zu verändern", sagte Ulrich.