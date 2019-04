- Flughafen BER: fast viermal so viele Mängel wie bekannt

Der Berliner "Tagesspiegel" berichtete am Freitag von einem Statusbericht des TÜV Rheinland zum neuen Flughafen in Schönefeld BER. Darin ist von mehr als 11.000 immer noch bestehenden Mängeln die Rede. Das lässt Inforadio-Flughafen-Experte Thomas Rautenberg zwar am Eröffnungsdatum des BER zweifeln, nicht aber am Vorhaben selbst.



11.000 bestehende Mängel, fast viermal so viel wie von den Verantwortlichen eingeräumt. Zudem sei die Behebung der Mängel mit umfangreichen Rückbauten verbunden. Deshalb sei der Zieltermin zur Eröffnung im Oktober 2020 stark gefährdet. So wird der TÜV Rheinland vom Berliner "Tagesspiegel" zitiert.



Die Masse der Mängel hätte die Abgeordneten im heutigen BER-Untersuchungsausschuss "in ihrer Vorstellungskraft überfordert", so Rautenberg. Der Statusbericht bündele den Zustand des Flughafens etwa im Februar 2019. Welche Mängel schon behoben worden sind, geht aus dem Bericht nicht hervor. "Das sind immer Momentaufnahmen einer Megabaustelle", sagte Rautenberg. Nicht einmal das Parlament wüsste über den genauen Zustand des BER Bescheid, "das frustriert natürlich", so der Flughafenexperte. Dessen ungeachtet will die Flughafengesellschaft aber am Eröffnungstermin festhalten.



Der BER - eine "Investruine"?

Er selbst sei überzeugt, dass der Termin im Jahr 2020 nicht zu halten sei. Dass man aber deswegen das Projekt insgesamt als "Investruine" aufgebe, sei schwer vorstellbar, so Rautenberg - auch wenn es dazu Stimmen aus der Berliner FDP und CDU gäbe.



Zusätzlich soll die Arbeit im Untersuchungsausschuss reformiert werden, damit auch aktuelle Entwicklungen des BER berücksichtigt werden können. Die Entscheidung dazu fällt voraussichtlich am 9. Mai.