imago images/ZUMA Press Bild: imago images/ZUMA Press

Fr 12.04.2019 | 06:05 | Interviews

- USA werfen Assange Computerbetrug und Konspiration vor

Am Donnerstag hat die britische Polizei Wikileaksgründer Julian Assange festgenommen - zuvor hatte die ecuadorianische Botschaft in London ihm den Schutzstatus entzogen. Die USA haben bereits beantragt, dass Assange an sie ausgeliefert wird - doch bis es tatsächlich dazu kommen könnte, dürften Monate oder Jahre vergehen, sagt USA-Korrespondent Torsten Teichmann.



Chronologie: Wie Julian Assange in die Hände der britischen Behörden geriet