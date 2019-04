dpa Bild: dpa

Fr 12.04.2019 | 12:45 | Interviews

- Gewässerexpertin: Neuer "Ostsee" gut für die Lausitz

In der Lausitz werden stillgelegte Braunkohle-Tagebaue langsam in eine Seenlandschaft verwandelt. Am Freitagabend wird der ehemalige Tagebau Cottbus-Nord geflutet - und so entsteht mit dem "Ostsee" das ab 2025 größte Gewässer Brandenburgs. Brigitte Nixdorf ist zuversichtlich, das Mensch und Natur davon profitieren. Sie leitet den Lehrstuhl für Gewässerschutz an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg.